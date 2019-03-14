FACUA Comunidad Valenciana pide a las autoridades que hagan cumplir la normativa de pirotecnia en Fallas
La asociación recuerda que los menores de edad que manipulen petardos deberán llevar obligatoriamente la autorización de sus padres o tutores legales y recomienda a los usuarios extremar las precauciones.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-14/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Comunidad Valenciana reclama tanto a la Generalitat como a las autoridades locales que velen por el cumplimiento de la normativa sobre el uso de pirotecnia durante la celebración de las Fallas 2019, que darán comienzo de forma oficial el próximo 15 de marzo.
La a