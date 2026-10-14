FACUA Comunidad Valenciana pone en marcha un segundo ciclo de charlas formativas sobre seguridad alimentaria
Las sesiones, abiertas a la ciudadanía, se celebrarán los días 14, 19, 21 y 26 de octubre de 2026 en la sede de la organización y por videoconferencia.
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Comunitat Valenciana-14/10/2026
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FACUA Comunidad Valenciana ha puesto en marcha su II Ciclo de charlas formativas Conoce tus derechos como consumidor, dedicado en esta edición a la seguridad alimentaria y enmarcado en su proyecto de participación ciudadana para 2026.