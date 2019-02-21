FACUA Comunidad Valenciana rechaza que el Ayuntamiento de Valencia amplíe la contratación de VTC a 1 hora
La asociación advierte de que los usuarios no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/02/2019
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