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FACUA Comunidad Valenciana rechaza que el Ayuntamiento de Valencia amplíe la contratación de VTC a 1 hora

La asociación advierte de que los usuarios no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/02/2019
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FACUA Comunidad Valenciana se muestra contraria a que los usuarios deban solicitar en Valencia los servicios de plataformas de VTC como Uber y Cabify con al menos una hora de antelación, como ha planteado el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi

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