FACUA Comunidad Valenciana traslada al Gobierno su preocupación por la situación de la vivienda en Valencia
La asociación ha manifestado al Secretario General de Consumo y Juego la necesidad de que los inquilinos tengan el reconocimiento de consumidores finales.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/11/2025
FACUA Comunidad Valenciana, junto a una decena de asociaciones vecinales de Valencia, ha mantenido este 19 de noviembre una reunión con Andrés Barragán, Secretario General de Consumo y Juego, en la que ha expresado su preocupación por la grave situación de la vivienda que sufren