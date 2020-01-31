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FACUA Comunidad Valenciana y la Avptp exigen medidas urgentes para solucionar el caos ferroviario

Las asociaciones han planteado una serie de propuestas para mejorar la deficiente situación del transporte público valenciano.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/01/2020
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FACUA Comunidad Valenciana, junto con la Associació valenciana pel transport públic (Avptp), exige medidas urgentes al Ministerio de Transporte y a Renfe para solucionar el caos ferroviario que está atravesando la comunidad autónoma y denuncia la falta de inversi

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