FACUA considera acertada la decisión del Gobierno de seguir regulando los horarios de apertura de los comercios
La Federación cree necesaria una regulación de los horarios comerciales que permita la competencia leal en el sector y que facilite la libertad de elección de compra de los consumidores entre pequeños, medianos y grandes establecimientos.
FACUA.org
España-27/05/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera acertada la decisión anunciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, encabezado por José Montilla, sobre la nueva limitación de horarios y aperturas comerciales, que propone mantener