FACUA considera alarmante que las inspecciones sobre las instalaciones del Grupo Sada se limitasen a una simple revisión de papeles de los autocontroles de la empresa
La Federación ha solicitado al Grupo Sada una relación de los establecimientos donde se comercializan e información sobre su presentación comercial, ya que algunos consumidores están advirtiendo de la dificultad de localizar la marca Sada en su etiquetado.
FACUA.org
España-05/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera alarmante que las inspecciones sobre las instalaciones del Grupo Sada en Lominchar (Toledo), la última de las cuales se realizó dos días antes de detectarse el primer brote de salmonelosis, se limitasen a