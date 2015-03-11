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FACUA considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio

Justicia pretende introducir nuevos servicios de pago para compensar a los registradores mercantiles por hacerse cargo de la gestión a partir del 15 de julio a través de enmiendas a la ley de 2011.

FACUA.org
España-11/03/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio a costa de los usuarios. La asociación exige al Gobierno que mantenga la gratuidad de los servicios y no introduzca nuevas gestiones de pago para los ciudadanos como

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