FACUA considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio
Justicia pretende introducir nuevos servicios de pago para compensar a los registradores mercantiles por hacerse cargo de la gestión a partir del 15 de julio a través de enmiendas a la ley de 2011.
FACUA.org
España-11/03/2015
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FACUA critica que la retribución por servicios del Registro Civil se decida de una manera encubierta, a través de enmiendas al proyecto de ley que se tramita en el Congreso. | Imagen: Maciej Janiec (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio a costa de los usuarios. La asociación exige al Gobierno que mantenga la gratuidad de los servicios y no introduzca nuevas gestiones de pago para los ciudadanos como