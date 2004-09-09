FACUA considera escandalosa la autorización del maíz transgénico que ha motivado la denuncia de la fiscalía contra el anterior Gobierno del PP
La Federación considera que este tipo de acciones suponen un grave atentado contra la salud pública, por lo que no pueden pasar impunes.
FACUA.org
España-09/09/2004
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