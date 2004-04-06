FACUA considera escandaloso que Defensa de la Competencia no sancione a los operadores de telefonía que estafan a los usuarios falsificando solicitudes de preasignación
El Tribunal ha multado a Telefónica con 57 millones de euros por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación.
FACUA.org
España-06/04/2004
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Ante la multa de 57 millones de euros impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación de los usuarios, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) respeta la decisión si se han verif