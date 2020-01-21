FACUA considera esencial que Pedraz publique la lista de piezas de Tous vinculadas a la posible estafa
La Audiencia Nacional investiga a la firma por vender joyas rellenadas con material no metálico. Fiscalía ve indicios de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción en los negocios.
FACUA.org
España-21/01/2020
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Imagen: eldiariodelamoda.com
FACUA considera esencial que el juez Santiago Pedraz publique la lista de piezas de Tous vinculadas a la posible estafa por la que investiga a la empresa para facilitarles así las pertinentes reclamaciones.
La asociación advierte de que, con independiencia de