FACUA considera irresponsable la información de Sanidad y Consumo sobre los cárnicos contaminados con toxina botulínica
El Ministerio se ha limitado a recomendar a quienes hayan comprado los alimentos afectados de la marca francesa Shahia que no los consuman, en lugar de informar sobre los graves riesgos de la toxina y recomendar un control médico a quienes lo hayan ingerido.
FACUA.org
España-24/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que los servicios de Consumo de las comunidades andaluza y valenciana procedan a la inmediata retirada de los productos cárnicos (salchichón, mortadela y embutidos de pavo) contaminados con toxina botulínica