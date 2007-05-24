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FACUA considera la nueva directiva de 'Televisión Sin Fronteras' un nuevo retroceso en la protección de los espectadores

La Federación critica que vuelvan a eliminarse límites a la emisión de publicidad y la deficiente regulación del emplazamiento de productos.

FACUA.org
Europa-24/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la nueva directiva europea de Televisión Sin Fronteras aprobada hoy por los 27 supone un nuevo retroceso en la protección de los espectadores y otro suma y sigue en las cesiones a las exigencias de la

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