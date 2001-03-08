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FACUA considera lamentable el apoyo de Villalobos a las empresas farmacéuticas en su lucha contra los genéricos contra el sida

Treinta y dos multinacionales farmacéuticas han demandado al Gobierno surafricano por fabricar genéricos para el tratamiento del sida.

FACUA.org
España-08/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera lamentable el apoyo de la Ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, a las treinta y dos multinacionales farmacéuticas que han planteado una vergonzosa demanda contra el Gobie

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