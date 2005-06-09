FACUA considera lamentable que la ministra de Cultura eluda responsabilidades ante la aplicación de un canon en los CDs vírgenes
Calvo dice que es un asunto "que afecta fundamentalmente a las relaciones libres que mantienen los creadores y sus sociedades de representación y de gestión" y son ellos los que "deben tomar también sus propias decisiones e iniciativas de modificación de algún aspecto que pueda trasladarse a las normas".
FACUA.org
España-09/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera lamentables las afirmaciones realizadas por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, sobre el canon que pagan los usuarios al comprar CDs vírgenes en un encuentro con los internautas organizado por el diario digita