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FACUA considera positivas las nuevas prestaciones bucodentales a niños y plantea que a medio plazo deberían ser ofrecidas directamente por profesionales del SAS

La Federación demanda a la Consejería de Salud un plan de inspección para controlar a los profesionales privados que suscriban el acuerdo con el SAS.

FACUA.org
Andalucía-27/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera positiva la ampliación progresiva de la asistencia bucodental para niños de entre 6 y 16 años, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

FA

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