FACUA considera que cerrar webs sin control judicial es un nuevo ataque a la libertad de expresión
La asociación rechaza el refuerzo a la Ley Sinde aprobado hoy en el Congreso con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos.
FACUA.org
España-27/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), conocida como Ley Sinde, que propone el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa y sin ningún tipo de con