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FACUA considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis

La Inspección consideró en julio de 2017 que la empresa había dejado de distribuir sus alimentos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital.

FACUA.org
Sevilla-03/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis (La Mechá) en julio de 2017 al nivel C, lo que provocó que el plazo para la siguiente inspección fuese de dieciocho meses en lugar de lo

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