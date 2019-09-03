FACUA considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis
La Inspección consideró en julio de 2017 que la empresa había dejado de distribuir sus alimentos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital.
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Sevilla-03/09/2019
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Un policía local precinta la sede de Magrudis, en el Polígono Industrial El Pino, de Sevilla. | Imagen: Canal Sur Televisión.
FACUA-Consumidores en Acción considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis (La Mechá) en julio de 2017 al nivel C, lo que provocó que el plazo para la siguiente inspección fuese de dieciocho meses en lugar de lo