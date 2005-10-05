FACUA considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los redondeos de los parkings refuerza su demanda contra las compañías de móviles
La Federación pide al Ministerio de Sanidad y Consumo que actúe con la misma contundencia contra Movistar, Vodafone y Amena que con las empresas de aparcamientos.
FACUA.org
España-05/10/2005
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia de primera instancia que obliga a los aparcamientos a eliminar de sus condiciones generales de contratación la cláusula de pago «por hora, media hora o fracción», al considerarla abusiva y, por tanto, nula, como con