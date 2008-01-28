FACUA considera que la devolución de una parte del superávit procedente del IPRF no puede tratar como iguales a los desiguales
Demanda que las deducciones sean inversamente proporcionales a los niveles de renta. Este tipo de medidas deben presentarse como un estímulo al ahorro y no al consumo.
FACUA.org
España-28/01/2008
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