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FACUA considera que la prohibición de entrar con comida y bebida al Fórum 2004 es ilegal y contradictoriamente insolidaria

La Federación insta a la Organización del evento que rectifique estas prácticas e informa de los hechos a la Subdirección General de Consumo de la Generalitat.

FACUA.org
España-11/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la prohibición de entrar con comida y bebida al recinto donde se celebra el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 es una medida ilegal y contradictoriamente insolidaria.

FACUA advierte que l

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