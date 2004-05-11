FACUA considera que la prohibición de entrar con comida y bebida al Fórum 2004 es ilegal y contradictoriamente insolidaria
La Federación insta a la Organización del evento que rectifique estas prácticas e informa de los hechos a la Subdirección General de Consumo de la Generalitat.
FACUA.org
España-11/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la prohibición de entrar con comida y bebida al recinto donde se celebra el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 es una medida ilegal y contradictoriamente insolidaria.
FACUA advierte que l