FACUA considera que los parámetros que pretende utilizar Industria para evaluar la calidad de las operadoras de telefonía móvil son insuficientes
La Federación reclama que se escuche de una vez a las asociaciones de consumidores antes de tomar decisiones sobre los cambios legales en un sector donde las denuncias por abusos y fraudes han aumentado de forma espectacular en los últimos años.
FACUA.org
España-04/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que los parámetros que pretende utilizar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para evaluar la calidad de las operadoras de telefonía móvil se quedan cortos ya que no tienen en cuenta los dos