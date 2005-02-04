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FACUA considera que los parámetros que pretende utilizar Industria para evaluar la calidad de las operadoras de telefonía móvil son insuficientes

La Federación reclama que se escuche de una vez a las asociaciones de consumidores antes de tomar decisiones sobre los cambios legales en un sector donde las denuncias por abusos y fraudes han aumentado de forma espectacular en los últimos años.

FACUA.org
España-04/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que los parámetros que pretende utilizar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para evaluar la calidad de las operadoras de telefonía móvil se quedan cortos ya que no tienen en cuenta los dos

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