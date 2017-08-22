FACUA considera temerario que el Ayuntamiento de Valladolid invite a los hosteleros a pactar precios
La concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha apoyado la medida de la patronal de Hostelería para imponer un precio fijo de 2,80 euros para el 'pincho de feria', que fue sancionada en una edición anterior.
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Castilla y León-22/08/2017
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