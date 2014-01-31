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FACUA considera un fraude la privatización de AENA y reclama su paralización

La asociación considera que su liberalización generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias, al igual que ha sucedido con sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.

FACUA.org
España-31/01/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera un fraude la privatización de AENA y reclama la paralización del proceso liberalizador.

La asociación considera que la privatización de AENA generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias en lo

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