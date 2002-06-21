FACUA considera un orgullo para los sevillanos que la ciudad sea durante unos días el eje de las reivindicaciones de cientos de movimientos sociales que apuestan por un mundo más solidario
Un gran cartel con el lema Otro mundo es posible saludará desde la sede de FACUA Sevilla a los manifestantes antiglobalización neoliberal durante su paso por la calle Resolana.
FACUA.org
Sevilla-21/06/2002
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