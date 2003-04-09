FACUA considera una burla a los usuarios que Ciencia y Tecnología no sancione a Vodafone por la avería del 20 de febrero
La Federación tacha la actitud de complaciente con el operador y señala que refleja que el Gobierno regula y controla en beneficio de las compañías y no de los consumidores.
FACUA.org
España-09/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera una auténtica burla a los usuarios el hecho de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología haya decidido no sancionar a Vodafone por la interrupción del servicio durante al men