FACUA considera una grave irresponsabilidad que Sony tardase casi una semana en avisar del agujero de seguridad
La asociación espera que Protección de Datos la incluya como parte en el expediente de investigación a la compañía.
FACUA.org
España-28/04/2011
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