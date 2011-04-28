Nuestras accionesPlayStation Network

FACUA considera una grave irresponsabilidad que Sony tardase casi una semana en avisar del agujero de seguridad

La asociación espera que Protección de Datos la incluya como parte en el expediente de investigación a la compañía.

FACUA.org
España-28/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera una grave irresponsabilidad y una inaceptable falta de respeto a los usuarios que Sony haya tardado casi una semana en anunciar que el cierre el pasado 20 de abril de su plataforma de juegos online y descarga de contenidos multimedia PlayStat

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos