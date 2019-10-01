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FACUA considera una irresponsabilidad que Sanidad cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales

El Ministerio se ha desentendido de la necesidad de modificar la legislación en materia de seguridad alimentaria para corregir las graves carencias en los protocolos de inspección y comunicación.

FACUA.org
España-01/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera una grave irresponsabilidad que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social pretenda cerrar la crisis de la Listeria en productos del entramado empresarial Magrudis (La Mechá) sin emprender cambios legales que contribuyan a evitar nuev

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