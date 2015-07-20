FACUA consigue que Apple reponga a un usuario un iPad estropeado que compró en el extranjero
A pesar de haber contratado una garantía ampliada, la empresa se negó en un primer momento al cambio porque el terminal había sido adquirido en otro país.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-20/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Apple reponga al socio J.M.R., de Ciudad Real, un iPad estropeado dentro del periodo de garantía, después de que la empresa se hubiese negado a cambiar el terminal alegando que había sido comprado en EE UU.
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