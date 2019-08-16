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FACUA constituye una plataforma de afectados tras la alerta por 'Listeria' en la carne mechada La Mechá

Ha dirigido sendos escritos a la empresa Magrudis SL y al consejero andaluz de Salud. Les reclama transparencia y protocolos eficaces para alertar a los consumidores y retirar los productos del mercado.

FACUA.org
España-16/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha constituido una plataforma de afectados tras la alerta por hListeria monocytogenes en la carne mechada La Mechá que está provocando decenas de hospitalizaciones en Andalucía y multitud de visitas a los servicios de urgencias.

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