FACUA continúa recibiendo consultas de usuarios que denuncian supuestos cobros de llamadas fallidas a móviles
Airtel y Amena niegan que sus sistemas informáticos indiquen a Telefónica que deba facturar llamadas sin respuesta, mientras que el operador dominante sigue sin aclarar la situación.
FACUA.org
España-21/02/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) continúa recibiendo llamadas de usuarios sobre el posible cobro, por parte de Telefónica, de llamadas a móviles en las que no se establece comunicación con el destinatario, es d