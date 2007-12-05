FACUA, contraria a la eliminación del impuesto de patrimonio como forma de aliviar la presión fiscal
Critica que se pretenda acabar con un impuesto que sólo afecta a quienes más bienes o capitales acumulan.
FACUA.org
España-05/12/2007
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