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FACUA, contraria a la eliminación del impuesto de patrimonio como forma de aliviar la presión fiscal

Critica que se pretenda acabar con un impuesto que sólo afecta a quienes más bienes o capitales acumulan.

FACUA.org
España-05/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción valora negativamente la eliminación del impuesto de patrimonio anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en caso de que ganara las próximas elecciones generales.

FACUA encuentra alarmante

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