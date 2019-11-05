FACUA Córdoba advierte de la venta de entradas para fiestas de fin de año que aún no tienen licencia
La asociación ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía que el restaurante La Casa del Agua ya oferta entradas para una celebración en esta fecha sin tener el permiso obligatorio de Urbanismo.
FACUA.org
Córdoba-05/11/2019
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Publicidad de la fiesta de fin de año de La Casa del Agua.
FACUA Córdoba advierte de la venta de entradas para fiestas de fin de año en la ciudad que aún no tienen la licencia obligatoria de la Gerencia de Urbanismo que permite la celebración de este tipo de eventos.
La asociación ha puesto en conocimiento de la