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FACUA Córdoba advierte de que las tarifas de Emacsa se van a decidir sin contar con los consumidores

La alcaldesa y presidenta de la empresa deja a los usuarios fuera de la mesa de trabajo para participar de la elaboración de la nueva estructura tarifaria del agua de la ciudad.

FACUA.org
Córdoba-29/03/2016
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FACUA Córdoba advierte de que las nuevas tarifas de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) se van a elaborar de espaldas a los consumidores. La alcaldesa de Córdoba –Isabel Ambrosio, PSOE- se niega a que participen las organizaciones de consumidores en

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