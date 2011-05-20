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FACUA Córdoba alerta de estafas ante la visita de instaladores fraudulentos

Recomienda a los consumidores que se informen antes de dejar entrar a ninguna persona en su domicilio.

FACUA.org
Córdoba-20/05/2011
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FACUA Córdoba alerta de personas que haciéndose pasar por instaladores, que sin ser requeridos y sin previo aviso, están acudiendo a domicilios particulares, donde piden al usuario dinero para reparar supuestas averías.

Para evitar estas situaciones, la Asociaci

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