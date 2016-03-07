FACUA Córdoba amplía su horario de atención a los consumidores y comienza a abrir por las tardes
Además de las mañanas, estará abierta en horario de 17 a 19 horas de lunes a jueves.
FACUA.org
Córdoba-07/03/2016
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FACUA Córdoba amplía su jornada de atención a los usuarios en su sede situada en la calle Doce de Octubre número 16, de lunes a jueves de 17 a 19 horas. Así, desde este lunes 7 de marzo, los consumidores de Córdoba pueden plantear personalmente sus consul