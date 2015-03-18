FACUA Córdoba critica la posición dominante del ayuntamiento en relación a la nueva ordenanza del taxi
Solo vela por la dignidad del sector dejando a un lado la del usuario.
FACUA.org
Córdoba-18/03/2015
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