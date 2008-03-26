FACUA Córdoba demanda al Ayuntamiento de la capital que actualice la Ordenanza del taxi y regule el funcionamiento de las emisoras
Considera que debe ser el Consistorio quien establezca unos parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio.
FACUA.org
Córdoba-26/03/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA demanda al Ayuntamiento de la capital que actualice la Ordenanza del taxi introduciendo, entre otros elementos, la regulación del funcionamiento de las emisoras.
La Asociación considera que debe se