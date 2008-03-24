Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia ante el Ayuntamiento que Radio Taxi rechaza el envío de vehículos a numerosos usuarios

Debido a que en alguna ocasión se vieron obligados a coger otro taxi ante la tardanza del vehículo solicitado.

FACUA.org
Córdoba-24/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha denunciado ante el Ayuntamiento de la capital la negativa de Radio Taxi a enviar vehículos a numerosos usuarios, lo que está generando numerosas reclamaciones.

Radio Taxi esta vetando de este se

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos