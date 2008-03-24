FACUA Córdoba denuncia ante el Ayuntamiento que Radio Taxi rechaza el envío de vehículos a numerosos usuarios
Debido a que en alguna ocasión se vieron obligados a coger otro taxi ante la tardanza del vehículo solicitado.
FACUA.org
Córdoba-24/03/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha denunciado ante el Ayuntamiento de la capital la negativa de Radio Taxi a enviar vehículos a numerosos usuarios, lo que está generando numerosas reclamaciones.
Radio Taxi esta vetando de este se