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FACUA Córdoba denuncia el descarado incumplimiento del Ayuntamiento del Reglamento Andaluz del Taxi

Andrés Pino, concejal de Movilidad, ha vulnerado hasta en cuatro ocasiones las normas para introducir modificaciones en la legislación saltándose la participación de los representantes de los usuarios.

FACUA.org
Córdoba-14/03/2019
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FACUA Córdoba denuncia un nuevo incumplimiento del Reglamento Andaluz del Taxi y de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi por parte del Ayuntamiento cordobés.

La asociación señala que el concejal de Movilidad y Transportes, Andrés Pin

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