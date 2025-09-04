FACUA Córdoba denuncia incumplimientos en la estación de autobuses de la capital y reclama a la Junta de Andalucía mayor control
La asociación ha podido comprobar que ni el puesto de control de autobuses ni el servicio de información a usuarios cumple con los horarios establecidos en el pliego de condiciones.
FACUA.org
Córdoba-04/09/2025
FACUA Córdoba considera especialmente grave que la Junta de Andalucía, en su condición de responsable, no esté ejerciendo un control ni una supervisión efectiva del cumplimiento del contrato de concesión de servicios de la estación de autobuses de Córdoba capital.
La asociación ha soli