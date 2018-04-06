FACUA Córdoba denuncia la fiesta multitudinaria Córdoba Colors Fest por dudosa organización
El evento ya fue aplazado del 17 de marzo, por motivos que se desconocen, quedando nuevamente señalado para el 28 de abril.
FACUA.org
Córdoba-06/04/2018
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