FACUA Córdoba denuncia que la RFEF vende entradas sin asignar asiento para el partido de la selección sub-21
El encuentro enfrenta a 'La Rojita' y a la selección de Albania el próximo 6 de septiembre en el Estadio del Arcángel de Córdoba.
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Córdoba-31/08/2018
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