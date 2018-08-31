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FACUA Córdoba denuncia que la RFEF vende entradas sin asignar asiento para el partido de la selección sub-21

El encuentro enfrenta a 'La Rojita' y a la selección de Albania el próximo 6 de septiembre en el Estadio del Arcángel de Córdoba.

FACUA.org
Córdoba-31/08/2018
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FACUA Córdoba denuncia que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está vendiendo entradas sin asignación de asiento y fila para el encuentro entre la selección española sub-21 y la selección de Albania que se disputará el

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