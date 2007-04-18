FACUA Córdoba firma un convenio con la asociación de cerrajeros de la provincia
Se articularán mecanismos para garantizar el mejor servicio a los consumidores por parte de las empresas miembros de Cerracor.
FACUA.org
Córdoba-18/04/2007
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