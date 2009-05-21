FACUA Córdoba ofrece algunos consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas
La Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento actúen con eficacia frente a las irregularidades en materia de Consumo.
FACUA.org
Córdoba-21/05/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria y espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento actúen con eficacia frente a las