FACUA Córdoba ofrecerá a los usuarios 12 podcasts con información útil sobre los servicios financieros
La asociación pretende que los consumidores conozcan los abusos más generalizados del sector financiero y dispongan de las herramientas necesarias para prevenirlos o resolverlos.
FACUA.org
Córdoba-03/11/2017
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FACUA Córdoba pondrá en marcha en los próximos días una campaña informativa y de asesoramiento a través de las nuevas tecnologías, distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de 12 podcasts, en los que se ofre