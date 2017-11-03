Nuestras accionesCampaña para prevenir abusos en el sector de la banca

FACUA Córdoba ofrecerá a los usuarios 12 podcasts con información útil sobre los servicios financieros

La asociación pretende que los consumidores conozcan los abusos más generalizados del sector financiero y dispongan de las herramientas necesarias para prevenirlos o resolverlos.

FACUA.org
Córdoba-03/11/2017
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FACUA Córdoba pondrá en marcha en los próximos días una campaña informativa y de asesoramiento a través de las nuevas tecnologías, distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de 12 podcasts, en los que se ofre

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