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FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico

Su presidente, Francisco Martínez Claus, interviene como ponente junto a distintos agentes del sector.

FACUA.org
Córdoba-08/11/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha participado en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico. Las ponencias fueron organizadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Servicio

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