FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico
Su presidente, Francisco Martínez Claus, interviene como ponente junto a distintos agentes del sector.
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Córdoba-08/11/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, tras la conferencia. | Imagen: FACUA.
El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha participado en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico. Las ponencias fueron organizadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Servicio