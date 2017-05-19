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FACUA Córdoba pide a Junta y Ayuntamiento medios para garantizar el normal desarrollo de la Feria

La asociación pide a las autoridades que incidan en la supervisión del estado de los alimentos en casetas y puestos ambulantes, y sancione a los que operen sin licencia.

FACUA.org
Córdoba-19/05/2017
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FACUA Córdoba pide a la Junta y el Ayuntamiento de la ciudad que pongan los medios necesarios para que se garantice el buen estado de los alimentos que se sirvan en las casetas y puestos ambulantes durante la Feria de Córdoba, y que se sancione a quienes operen sin licencia.

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