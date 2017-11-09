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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que abra por las tardes la Oficina de Atención Ciudadana

La asociación critica que los usuarios de este servicio tengan que sufrir colas de horas en las dependencias municipales o en la calle hasta poder ser atendidos.

FACUA.org
Córdoba-09/11/2017
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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que sea sensible con la ciudadanía y abra por las tardes la Oficina de Atención Ciudadana. Los usuarios de este servicio tienen que sufrir colas y horas en las dependencias municipales o en la calle hasta poder ser atendidos.

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