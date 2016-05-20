FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que aumente los controles en hostelería y atracciones durante la Feria
La organización pide a las autoridades municipales que incidan en la supervisión del estado de los alimentos en casetas o puestos ambulantes, y sancione a los que operen sin licencia.
FACUA.org
Córdoba-20/05/2016
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Los alimentos que se vendan a granel deben exponerse en vitrinas. | flickr.com/65764319@N00 (CC BY-SA 2.0).
FACUA Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento de la capital que refuerce los controles en los establecimientos de hostelería en periodos de gran afluencia de consumidores como el de la próxima Feria de